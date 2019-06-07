Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии

Она останется премьер-министром до избрания преемника на этом посту

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Тереза Мэй в пятницу официально покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании. В то же время она останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника.

Претенденты на пост лидера консерваторов и, соответственно, премьер-министра Великобритании, представят свои кандидатуры 10 июня. Голосования по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.

Чтобы ускорить процедуру выбора следующего лидера, депутаты-консерваторы решили внести изменения в правила выборов.

Так, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, претендентам потребуется поддержка минимум восьми депутатов-консерваторов. Раньше для этого было нужно только два голоса в поддержку.

Кроме того, чтобы пройти во второй тур голосования, кандидат должен заручиться поддержкой минимум 17 из 313 консерваторов в палате общин, а в третий тур - уже 33 депутатов. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока в гонке не останутся два кандидата. Затем пройдет голосование по почте, в котором примут участие 124 тыс. членов Консервативной партии, в результате которого и будет избран новый лидер партии.

Ожидается, что нового лидера консерваторов выберут на неделе, начинающейся 22 июля, поэтому Мэй может остаться на посту премьера еще шесть недель.

Всего, по данным телеканала BBC, свое желание участвовать в борьбе за пост лидера консерваторов подтвердили 11 политиков.

Наиболее вероятными кандидатами на должность премьер-министра СМИ считают бывшего главу МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра Джереми Ханта, бывшего лидера палаты общин Андреа Лидсом, а также министра окружающей среды Майкла Гоува.

Также за руководство Консервативной партией намерен бороться бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб, министр международного развития Рори Стюарт, а также глава британского МВД Саджид Джавид.

Не все из политиков, претендующих на роль лидера консерваторов, изначально поддерживали выход Великобритании из ЕС, вопрос, сыгравший ключевую роль в отставке Мэй.

Гоув, Лидсом, Рааб и Джонсон являются сторонниками Brexit, причем Джонсон поддерживает и идею радикального Brexit, при котором Великобритания может выйти из ЕС без ключевых договоренностей с Брюсселем.

Хант, напротив, выступал за то, чтобы остаться в составе ЕС, а затем поддерживал повторный референдум по Brexit. Однако еще в октябре 2017 года он заявил, что изменил свое мнение о Brexit из-за "надменности Еврокомиссии", он даже говорил, что Великобритания будет процветать, если выйдет из ЕС без сделки с Брюсселем.

Также за время, прошедшее с референдума по Brexit, изменилась и позиция Джавида. Так, Джавид, который изначально был евроскептиком, выступал против Brexit в период, когда премьером Великобритании был Дэвид Кэмерон. В последнее время Джавид заявлял, что он готов в том числе поддержать и Brexit без соглашения с Брюсселем.

Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.