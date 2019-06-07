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Тереза Мэй оставила пост лидера консерваторов

В партии запущена процедура выдвижения кандидатов ей на смену

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально оставила должность лидера партии консерваторов. Она уведомила об этом парламентский "Комитет 1922", который объединяет всех депутатов от партии, включая тех, кто не занимает посты в парламенте и правительстве. Об этом сообщает "Би-би-си".

"Комитет 1922" в связи с этим объявил о начале выдвижения кандидатов в новые лидеры партии. Кандидатуры принимаются до 17:00 понедельника 10 мая по Гринвичу. После этого партия обнародует полный список претендентов.

Во главе правительства Мэй останется до тех пор, пока консерваторы не изберут нового лидера. Как ожидается, о выборе нового председателя партии может быть объявлено на неделе, которая начнется с 22 июля. Мэй до тех пор будет исполнять обязанности лидера консерваторов.

Пока о желании бороться за этот пост объявили 11 политиков, сообщала ранее "Би-би-си". Наиболее вероятными кандидатами на должность премьер-министра СМИ считают бывшего главу МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра Джереми Ханта, бывшего лидера палаты общин Андреа Лидсом, а также министра окружающей среды Майкла Гоува.

Мэй 24 мая объявила о решении отойти от руководства Консервативной партией и назначила дату ухода. Она сослалась на сложности с выполнением решения избирателей, которое ты определили, проголосовав за Brexit. Мэй возглавила правительство после референдума. Хотя она ранее была противницей Brexit, она пообещала во главе правительства обеспечить процесс выхода страны из Евросоюза. В 2018 году она согласовала с руководством ЕС условия Brexit, однако британский парламент эту сделку три раза отверг. В результате выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Тереза Мэй Консервативная партия Великобритания

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