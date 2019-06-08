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Российские военные доставили гумпомощь в один из районов Алеппо

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Жители пострадавшего от боевых действий района "Хальвания" в сирийском городе Алеппо получили гуманитарную помощь от российских военных, в продовольственные наборы вошли продукты первой необходимости, сообщил журналистами представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Максим Штанько.

"Очень важна гуманитарная акция из-за того, что очень бедный район после военных действий. В наборе - рис, мука, сахар, тушенка, чай и хлеб - все, что необходимо", - сказал он.

Первыми гуманитарную помощь получили женщины, многие из которых пришли с детьми. Район "Хальвания", в котором прошла гуманитарная акция, один из самых пострадавших в Алеппо.

Местные власти постепенно начинают восстанавливать разрушенные дома и инфраструктуру района, жители возвращаются в свои дома.

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