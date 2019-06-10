Украина ужесточила для россиян пропускной режим на границе с Молдавией

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Украина ужесточила пропускной режим на границе с Молдавией для "радикально настроенных россиян", сообщает в понедельник СБУ.

"С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, в настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины для радикально настроенных граждан Российской Федерации", - сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках партнерских отношений СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения спокойствия и стабильности в регионе", - добавила украинская сторона.

Накануне Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона из-за того, что тот отказался подписать указ о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Выполнять президентские обязанности временно поручено премьеру Павлу Филипу. Сразу после назначения он подписал указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

Вечером в центре Кишинева прошел многотысячный митинг в поддержку решения КС.