Полиция в Алма-Ате задержала активистов, зовущих на несанкционированный митинг

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Несколько десятков человек были задержаны полицией в Алма-Ате в среду за призывы к горожанам выйти на несанкционированный митинг.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", около 20 человек были задержаны возле Дворца спорта им. Балуана Шолака.

Район перекрестка проспекта Абая и улицы Байтурсынова, возле которого находится Дворец спорта, оцеплен сотрудниками полиции, СОБРа и военнослужащими Нацгвардии.

В районе площади "Астана", где также стоит оцепление, задержаны еще 15 человек, передал корреспондент агентства.

Ранее выйти в среду на митинг казахстанцев призвал беглый банкир Мухтар Аблязов, который в настоящее время находится за пределами Казахстана. Через соцсети Аблязов предложил в среду в 18:00 по местному времени (15:00 по Москве) в Алма-Ате и Нур-Султане пешие митинги. Он призвал своих сторонников в Алма-Ате собраться на пересечении улицы Байтурсынова и проспекта Абая, после чего пешком дойти до проспекта Абылай хана и далее к площади "Астана".

Аблязов, приговоренный в Казахстане заочно к 20 годам лишения свободы, создал за границей организацию "Демократический выбор Казахстана" (ДВК). Ее деятельность в Казахстане признана судом экстремистской и официально запрещена.

Как сообщалось, 9 и 10 июня, в Алма-Ате и Нур-Султане прошли несанкционированные митинги, участники которых призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы.

По данным МВД, 9 июня в Нур-Султане и Алма-Ате были задержаны около 500 участников митингов, 10 июня - около 200 человек.

Согласно заявлению МВД Казахстана, акции протеста во время выборов были организованны сторонниками организации "Демократический выбор Казахстана" по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.

Избранный 9 июня на досрочных выборах Токаев в среду официально вступил в должность президента Казахстана.

Токаев поручил генеральному прокурору страны, в частности, освободить невиновных граждан, случайно оказавшихся в местах проведения несанкционированных митингов в двух городах.