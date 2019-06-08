В Венесуэле решили открыть границу с Колумбией с 8 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Венесуэла открывает границу с Колумбией в субботу, 8 июня, сообщил президент страны Николас Мадуро в твиттере.

"Я приказал открыть пограничные пункты с Колумбией в штате Тачира, начиная с этой субботы, 8 июня", - написал он.

Также он отметил, что венесуэльцы являются "мирным народом, который твердо защищает свою независимость и право на самоопределение".

В мае Каракас вновь открыл границы с Бразилией и Арубой.

Венесуэльские власти закрыли границы с соседними странами в феврале после того, как оппозиция в стране объявила о намерении в обход официального отказа, доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь.