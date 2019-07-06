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Боевики в Сирии обстреляли населенный пункт в провинции Хама

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.

"В течение суток зафиксирован обстрел населенного пункта Эль-Джаммасия провинции Хама", - сказал Бакин.

Кроме того, Бакин подчеркнул, что ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Сирия Идлиб

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