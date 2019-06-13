Профсоюз моряков сообщил об эвакуации 12 россиян с атакованного танкера

Всего с судна сняли 23 моряка

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - После инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе с одного из них - Front Altair - эвакуировали 12 российских моряков. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Российского профсоюза моряков.

Их жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось о предполагаемой атаке на два крупных танкера, которые перевозили груз, "связанный с Японией", как отмечали в министерстве торговли Японии. Это японский Kokuka Courageous, который ходит под флагом Панамы, и Front Altair, который принадлежит бермудской компании Frontline и ходит под флагом Маршалловых островов.

Ранее о том, что в команде Front Altair есть граждане России, Грузии и Филиппин, газете Verdens Gang сообщил представитель компании-судовладельца. Оператором судна является дубайская International Tanker Management.

С Front Altair эвакуировали 23 человек, никто из них не пострадал. С танкера Kokuka Courageous сняли 21 моряка, среди них есть один пострадавший. Представитель судовладельца Kokuka Courageous заявил CNN, что судно, предположительно, дважды торпедировали, повреждение получил корпус со стороны правого борта. Пострадавшим судам помогали в том числе моряки Пятого флота ВМС США.