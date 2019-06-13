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Саакашвили все же решил баллотироваться в Верховную раду

Саакашвили все же решил баллотироваться в Верховную раду
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
Фото: Reuters

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины, хотя раньше он заявлял, что не намерен участвовать в выборах в парламент и претендовать на государственные должности на Украине

Саакашвили вошел в первую пятерку для участия во внеочередных выборах в Раду от партии "Рух новых сил", которую он возглавляет, наряду с бывшим замгенпрокурора Украины Давидом Сакварелидзе, общественным деятелем Олесем Донием, одесским гроссмейстером Натальей Жуковой и экс-министром экономики Владимиром Лановым. Эти фамилии Саакашвили назвал на брифинге в четверг в Киеве.

Саакашвили вернулся на Украину после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.

Ранее Саакашвили сообщил, что его партия "Рух новых сил" не сможет принять участия во внеочередных выборах в Раду 21 июля из-за того, что партию зарегистрировали на неизвестного человека. Он призвал другие политические силы предложить места в списках своим однопартийцам. После этого мэр Киева, лидер партии "Удар" Владимир Кличко предложил Саакашвили стать главой его политической силы, но тот отказался.

Украина Михаил Саакашвили Верховная рада

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