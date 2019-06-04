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Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию на выборах в Раду

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко заявил, что его партия будет принимать участие во внеочередных парламентских выборах, а также предложил вернувшемуся на Украину экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили стать главой этой политической силы.

"Я видел сегодня обращение Михаила Саакашвили, политической силе которого созданы препятствия для участия в выборах. Поэтому я готов подставить политическое плечо. Уверен, такой наш союз сможет удвоить усилия ради преобразований в стране, и вместе у нас есть план изменений и людей, которые способны его реализовать. Я остаюсь лидером партии "УДАР", а Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии", - заявил он в своем видеообращении, опубликованном в фейсбуке во вторник вечером.

При этом Кличко подчеркнул, что продолжит оставаться мэром Киева, поскольку у него еще есть много обязательств перед киевлянами, которые он должен реализовать. "Я остаюсь мэром столицы, чтобы они (обязательства - ИФ) стали реальностью, так будет честно и правильно. И те изменения, которые произошли в столице, мы сделаем и в каждом городе, поселке и селе", - заявил он.

Кличко считает, что Украина получила шанс на изменения после президентских выборов, а сейчас и на досрочных выборах в Верховную Раду. "Те демократические силы, которые руководствуются не собственными амбициями, а имеют опыт практической работы, должны объединять свои усилия ради быстрых и эффективных изменений в стране", - отметил он.

Кличко также указал, что поддерживает те шаги президента Украины Владимира Зеленского, которые направлены на эффективное реформирование государства и приближение Украины к ЕС и НАТО.

Парламентские выборы на Украине запланированы на 21 июля.

Украина Виталий Кличко Михаил Саакашвили

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