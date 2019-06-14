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Министр здравоохранения Великобритании вышел из гонки за пост премьера

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок, набравший накануне достаточное количество голосов для второго тура голосования за будущего лидера Консервативной партии, отказался от участия в политической гонке, пишет в пятницу газета The Guardian.

"Я выдвинулся как кандидат, устремленный в будущее, однако партия очевидным образом выбирает человека с учетом особых обстоятельств, с которыми мы имеем дело прямо сейчас", - объяснил Хэнкок свой отказ от борьбы за пост премьера.

После первого раунда голосования из десяти кандидатов на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании оставались семь человек, и 40-летний Хэнкок оказался самым молодым из них.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон получил большинство голосов - 114 из 17 необходимых. Второе место занял действующий глава МИД Великобритании Джереми Хант с 43 голосами. Помимо Джонсона, Ханта и Хэнкока достаточное количество голосов набрали министр окружающей среды Майкл Гоув, глава МВД Великобритании Саджид Джавид, бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб и министр международного развития Рори Стюарт.

Голосования продолжатся на следующей неделе и будут идти в аналогичном формате до тех пор, пока не останется два кандидата. Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года. Мэй также подтвердила, что уйдет с поста главы правительства, когда будет избран новый глава консерваторов.

Великобритания Мэттью Хэнкок

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