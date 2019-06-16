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Хант попытается договориться с ЕС о Brexit, если станет премьером Британии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Британии Джереми Хант заявил в воскресенье, что он намерен пытаться договориться с Брюсселем о соглашении по выходу Британии из ЕС, если его выберут лидером консерваторов, передает BBC.

"Разница между мной и Борисом (Джонсоном - ИФ) заключается в том, что я буду пытаться заключить сделку. Я не собираюсь создавать обстоятельства, при которых нельзя будет добиться соглашения, потому что я считаю, что мы должны предложить стране лучший вариант", - сказал он.

Хант отметил, что ЕС открыт к поиску решений проблемы с ирландской границей. "Они говорят, что, если будут работать с британским премьером, у которого есть идеи, как решить проблему границы, они будут готовы вновь обсуждать соглашение", - добавил он.

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Хант наряду с Борисом Джонсоном обладает наиболее высокими шансами занять пост лидера Консервативной партии Британии, а также премьера страны. Однако по итогам первого раунда голосования Джонсон набрал больше голосов, чем Хант. Джонсон допускает выход из ЕС 31 октября без соглашения.

Brexit

В 2016 году в Соединенном Королевстве по итогам референдума о членстве Британии в ЕС победили сторонники Brexit, набрав 51,89% голосов против 48,11%, высказавшихся против выхода из европейского блока. Правительство премьера Дэвида Кэмерона, активно выступавшего против выхода из ЕС, тогда подало в отставку.

2 февраля 2017 года правительство Великобритании окончательно согласовало план выхода страны из ЕС, процесс Brexit согласно этому плану должен был завершиться 29 марта этого года.

Дискуссии представителей Лондона и Брюсселя об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС и дальнейших взаимоотношениях Британии с европейским блоком сильно затянулись, так как сторонам не удавалось прийти к консенсусу по ряду вопросов. Одним из камней преткновения на переговорах являлся вопрос о статусе границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, которая после Brexit должна стать внешней границей ЕС.

В конце 2018 года правительство Терезы Мэй и представители Брюсселя согласовали проект соглашения об условиях Brexit, однако этот документ требовал ратификации со стороны властей всех 27 стран-участниц ЕС, а также британского парламента.

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Соглашение по Brexit несколько раз провалилось на голосовании в британском парламенте, после чего в Брюсселе предложили отложить Brexit, чтобы Лондон успел найти выход из сложившейся ситуации.

Теперь Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit.

Референдум в Великобритании

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Пенсионеры "Челси" покидают избирательный участокЮная сторонница членства Великобритании в ЕвросоюзеПервые полосы британских газет, посвященные референдумуИзбирательный участок на севере ЛондонаГлава Партии независимости Великобритании Найджел Фарадж после голосованияИзбирательный участок в городе ФлитЗначки с призывом жителей Великобритании голосовать за выход страны из ЕвросоюзаПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон с женой Самантой на избирательном участке в центре ЛондонаБританский художник Кайя Мар с сатирической карикатурой на главу Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона
Пенсионеры "Челси" покидают избирательный участок
Великобритания ЕС Джереми Хант Brexit

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