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Экс-кандидат в лидеры консерваторов Британии поддержала Джонсона в борьбе за этот пост

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, которая выбыла из гонки за пост лидера Консервативной партии Британии, заявила в воскресенье о поддержке кандидатуры экс-главы МИД Бориса Джонсона на эту должность, пишет газета The Sunday Telegraph.

"Он пообещал осуществить выход Британии из ЕС 31 октября с соглашением или без, и он раз за разом показывает, что он динамичный лидер, способный собрать сильную команду вокруг себя, которая будет реализовывать его обещания", - написала она в статье, опубликованной в газете.

Как отметила Макви, "наша страна просит о сильном, оптимистичном руководстве, и Борис - это человек, который располагает наилучшими возможностями для того, чтобы вывести нас из ЕС, трансформировать нашу страну в уверенное, самоуправляемое государство, открытое для внешнего мира".

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Ранее на этой неделе Джонсон получил большинство голосов по итогам первого раунда голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании.

Сама Эстер Макви, а также бывшая глава палаты общин Великобритании Андреа Лидсом и бывший парламентский секретарь Казначейства Марк Харпер не набрали достаточного количества голосов для того, чтобы пройти в следующий тур.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Великобритания Эстер Макви Борис Джонсон

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