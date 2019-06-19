Заседание совместной комиссии по "ядерной сделке" пройдет в Вене 28 июня

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Совместная комиссия по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы соберется 28 июня в Вене, сообщило в среду в твиттере посольство Ирана в РФ.

Со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави дипмиссия отметила, что заседание планируется провести на уровне заместителей министров иностранных дел и политдиректоров.

СВПД был заключен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. Последний обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.

8 мая 2018 года новый президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и возобновлении в отношении Ирана односторонних санкций. 8 мая 2019 года, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Иран также дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанной даты Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана.