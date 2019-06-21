Беспорядки в Грузии не сказались на отдыхе российских туристов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Политический кризис в Грузии никак не сказывается на отдыхе российских туристов, экскурсии проходят в штатном режиме, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора Tez Tour.

"Вчера в Тбилиси прошел митинг оппозиции перед парламентом Грузии, который был распущен правительственными силами. Сегодня ситуация абсолютно спокойная, никаких волнений не происходило. В Батуми обстановка также спокойная, на туристах политический кризис никак не сказывается. Все туристические объекты работают в штатном режиме, экскурсионные программы запланированы согласно расписанию", - сообщили в компании.

Там уточнили, что основной спрос на Грузию - около 60% - приходится на пляжный отдых в регионе Батуми, почти 30% - на Кобулети, 10% распределяются между регионами Чакви, Квариати и Гонио.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что аннуляций туров в Грузию в связи с беспорядками пока нет. По данным РСТ, в 2018 году россияне были третьими по въезду в Грузию. С начала 2019 года в Грузии побывало 1,7 млн гостей из России.

Общественные выступления в связи с приездом российской делегации на заседание парламента Грузии начались в Тбилиси в среду и переросли в беспорядки. В ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали 240 человек.