Поиск

Трамп оценил решение Ирана не сбивать самолет с людьми на борту

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Иран, сбивший американский беспилотник, поступил "очень мудро", что не стал сбивать самолет с людьми на борту, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"Там вчера был самолет с 38 людьми на борту, вы же видели? Я думаю, это главная новость. Они видели его и не сбили. Думаю, они проявили мудрость, не сделав это. И мы ценим, что они это не сделали", - сказал Трамп журналистам.

20 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом в воздушном пространстве Ирана американском беспилотнике. Американская сторона сначала отрицала этот факт, но затем заявила, что сбитый беспилотник находился над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

Президент США назвал это "очень большой ошибкой Ирана". Вслед за этим появились сообщения, что дислоцированным в регионе американским военным был отдан приказ нанести ограниченный удар по Ирану, но что в последний момент приказ был отозван.

США Иран Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 22 июня

Уголовный срок осужденной в США Марии Бутиной сокращен на 10 дней

Дональд Трамп призвал сделать Иран снова великим

Дональд Трамп призвал сделать Иран снова великим
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Москва потребовала от Тбилиси обеспечить безопасность российских журналистов

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Грузинским авиакомпаниям с 8 июля временно запретят летать в Россию

Грузинским авиакомпаниям с 8 июля временно запретят летать в Россию

Huawei подала жалобу на Минторг США из-за конфискованного оборудования

Huawei подала жалобу на Минторг США из-за конфискованного оборудования
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Грузинские перевозчики не решили, продолжать ли полеты в РФ после 8 июля

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Red Wings закрыла продажи на рейсы в Грузию после 8 июля

Что случилось этой ночью: суббота, 22 июня

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

"Аэрофлот" объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля

"Аэрофлот" объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');