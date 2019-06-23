Протестующие в Грузии не прекратят акции до выполнения всех требований

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Акции протеста в Тбилиси не прекратятся, пока не будет отправлен в отставку глава МВД Грузии Георгия Гахарии и не будет изменена избирательная система, заявил на митинге бывший международный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Армаз Ахвледиани.

По его мнению, грузинские власти в настоящее время дезориентированы и напуганы, и потому они согласятся выполнить ультиматум протестующих. "Это обязательно произойдет, если не сегодня, то в ближайшие дни", - сказал Ахвледиани.

Участники акции свистом встретили призыв с трибуны одного из грузинских эмигрантов вернуть в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили, а также выступления членов партии Саакашвили "Единое национальное движение". Высказывания других оппозиционных политиков тоже сопровождались свистом и выкриками.

За последний час число участников акции протеста существенно сократилось. Как сообщалось ранее, вечером 22 июня перед зданием парламента в Тбилиси собрались порядка трех тысяч человек.

Участники акции завершили митинг шествием к центральному офису правящей партии "Грузинская мечта", чтобы напомнить властям Грузии о своих требованиях. В нем участвуют несколько сотен человек. В руках у протестующих большой плакат с надписью "Гахария, уходи!".

Они пообещали, что шествие будет мирным, и призвали полицию следить за безопасностью его участников. Полицейские сопровождают шествие на небольшом расстоянии.

Организаторы акции призвали присутствующих собраться вновь на площади перед парламентом в воскресенье в 19:00 по местному времени (18:00 мск).

В Тбилиси с 20 мая проходят антироссийские акции протеста. Поводом для них стал тот факт, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия сидел в кресле спикера парламента Грузии и говорил на русском языке. В грузинских СМИ утверждалось, что Гаврилов воевал против Грузии на стороне Абхазии. Сам депутат заявил, что никогда не воевал в горячих точках и не был в Абхазии с момента объявления независимости.

В ночь на 21 июня участники акции пытались штурмовать здание парламента, но были остановлены полицией. Спецназ применил акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, чтобы разогнать протестующих с проспекта Руставели. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Полиция задержала более 300 участников акции.