Путин назвал Трампа талантливым человеком

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает американского коллегу Дональда Трампа талантливым человеком, однако не согласен со многими методами президента США.

"Трамп не является карьерным политиком. У него особое мировоззрение и видение интересов США. Я не приемлю многих его методов, когда дело доходит до решения проблем. Но знаете, что я думаю? Я думаю, что он талантливый человек", - сказал Путин в интервью британскому изданию Financial Times.

"Он очень хорошо знает, чего его избиратели от него ожидают", - приводит FT слова Путина.

Интерьвю с российским президентом вышло накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна пройти в пятницу "на полях" саммита G20 в Осаке.