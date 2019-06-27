Поиск

Путин назвал Трампа талантливым человеком

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает американского коллегу Дональда Трампа талантливым человеком, однако не согласен со многими методами президента США.

"Трамп не является карьерным политиком. У него особое мировоззрение и видение интересов США. Я не приемлю многих его методов, когда дело доходит до решения проблем. Но знаете, что я думаю? Я думаю, что он талантливый человек", - сказал Путин в интервью британскому изданию Financial Times.

"Он очень хорошо знает, чего его избиратели от него ожидают", - приводит FT слова Путина.

Интерьвю с российским президентом вышло накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна пройти в пятницу "на полях" саммита G20 в Осаке.

Владимир Путин Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Путин призвал мировое сообщество подумать о гарантиях безопасности КНДР

Путин заявил об отсутствии российских войск в Венесуэле

Убийство Бориса Немцова

ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса Немцова

Конфликт в Керченском проливе

Климкин проигнорировал Зеленского при ответе России по украинским морякам

Климкин проигнорировал Зеленского при ответе России по украинским морякам

Nike ограничила продажу кроссовок в Китае

Nike ограничила продажу кроссовок в Китае

Россияне не увидят полное затмение Солнца 2 июля

Россияне не увидят полное затмение Солнца 2 июля
Конфликт в Керченском проливе

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Президент Туниса умер в возрасте 92-х лет

Президент Туниса умер в возрасте 92-х лет

Секторальные санкции ЕС против России продлены до 31 января 2020 года

Секторальные санкции ЕС против России продлены до 31 января 2020 года
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Суд отказался арестовать депутата, обвиненного в организации беспорядков в Тбилиси

Суд отказался арестовать депутата, обвиненного в организации беспорядков в Тбилиси
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');