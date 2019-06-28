Песков заявил, что Путин и Трамп пока не беседовали на полях G20

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пока не беседовали на полях "двадцатки" в Осаке, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Они просто поприветствовали друг друга и сказали, что скоро увидятся", - рассказал Песков "Интерфаксу".

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп вместе пришли на церемонию фотографирования участников G20, по дороге обменявшись несколькими фразами.

Саммит G20 проходит в Осаке 28-29 июня.