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Песков заявил, что Путин и Трамп пока не беседовали на полях G20

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пока не беседовали на полях "двадцатки" в Осаке, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Они просто поприветствовали друг друга и сказали, что скоро увидятся", - рассказал Песков "Интерфаксу".

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп вместе пришли на церемонию фотографирования участников G20, по дороге обменявшись несколькими фразами.

Саммит G20 проходит в Осаке 28-29 июня.

Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп G20 США РФ

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