Путин пообщался с Эрдоганом "на полях" G20
Президент России также обменялся несколькими фразами с Дональдом Трампом
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин кратко пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед началом первой сессии саммита "Большой двадцатки" в Осаке.
Путин и Эрдоган с участием членов делегации побеседовали в зале, где должно состояться первое рабочее заседание глав делегаций - участников "двадцатки" приглашенных государств и международных организаций в формате "рабочего завтрака".
Такое же краткое общение недавно у Путина и Эрдогана было "на полях" саммита СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии).
У президентов РФ и Турции "на полях" "двадцатки" запланирована и полноформатная рабочая встреча, которая состоится в субботу.
Главы государств зачастую используют многоформатные мероприятия, как и для полномасштабных встреч, так и для кратких встреч "на ногах".
Так, в частности, после традиционной церемонии фотографирования на "двадцатке" кратко пообщались президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин.
Путин и президент США Дональд Трамп вместе пришли на церемонию фотографирования, по дороге обменявшись несколькими фразами.
Лидеров России и США еще ждет общение, в ближайшее время "на полях" саммита должна состояться их встреча.
Саммит G20 проходит в Осаке 28-29 июня.