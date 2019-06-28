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Путин пообщался с Эрдоганом "на полях" G20

Президент России также обменялся несколькими фразами с Дональдом Трампом

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин кратко пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед началом первой сессии саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

Путин и Эрдоган с участием членов делегации побеседовали в зале, где должно состояться первое рабочее заседание глав делегаций - участников "двадцатки" приглашенных государств и международных организаций в формате "рабочего завтрака".

Такое же краткое общение недавно у Путина и Эрдогана было "на полях" саммита СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии).

У президентов РФ и Турции "на полях" "двадцатки" запланирована и полноформатная рабочая встреча, которая состоится в субботу.

Главы государств зачастую используют многоформатные мероприятия, как и для полномасштабных встреч, так и для кратких встреч "на ногах".

Так, в частности, после традиционной церемонии фотографирования на "двадцатке" кратко пообщались президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин.

Путин и президент США Дональд Трамп вместе пришли на церемонию фотографирования, по дороге обменявшись несколькими фразами.

Лидеров России и США еще ждет общение, в ближайшее время "на полях" саммита должна состояться их встреча.

Саммит G20 проходит в Осаке 28-29 июня.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп США РФ Турция G20

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