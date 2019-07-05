Глава МИД Украины сообщил, что ни разу не общался с новым президентом

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что ни разу не общался с Владимиром Зеленским со дня его инаугурации; об этом глава МИД сообщил в эфире телеканала "Прямой" в четверг вечером.

"До этого у меня были разговоры, мне казалось, что тогда еще не президент Зеленский меня понял. Я набросал ему различных идей, и надеюсь, что их используют... После инаугурации таких контактов не было, но это право президента - спрашивать", - сказал Климкин.

"Я сначала ушел в отпуск. Потом было заседание СНБО в формате совещания - я вышел (из отпуска - ИФ). А потом начались иски против России - нужно было помогать. Трибунал, Молдавия и очень много вопросов. То есть рутинные вопросы во внешней политике - дипломатическая служба все равно работает, со мной, или без, украинские граждане получают защиту за рубежом, украинский бизнес получает поддержку".

Зеленский после своего вступления в должность направил в Раду представление об отставке Климкина, однако парламент отказался ее утвердить.

В конце июня между президентом и министром возник конфликт, когда последний не сообщил Зеленскому о переговорах с Москвой о судьбе украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.