У бывшего мэра Риги Нила Ушакова при обыске нашли запрещенный предмет

По мнению бывшего чиновника, это самодельное записывающее устройство

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков стал подозреваемым по уголовному делу о нецелевом расходовании средств компании ООО "Ригас сатиксме" при закупках. Об этом агентству BNS сообщили в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

При обыске в кабинете Ушакова в городском парламенте нашли устройство стратегического значения, которые физлицам хранить запрещено.

Политик 30 июня написал в фейсбуке, что статус подозреваемого он получил в минувшую пятницу за то, что у него в кабинете нашли "самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков".

"Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон. Сам факт, что у меня в кабинете нашли такую поделку из серии кружка юных любителей электроники вызвал у меня, мягко выражаясь, немало удивления. Факт, что именно я же еще и стал подозреваемым в этом процессе вызывает еще больше удивления. Но а больше всего удивления вызывает то, что статус подозреваемого мне дали в крайней спешке прямо накануне начала работы в Европарламенте", - написал Ушаков.

Он добавил, что с 30 июня он больше не является депутатом Рижской думы.

Ушаков стал подозреваемым по делу о нецелевом расходовании денег "Ригас сатиксме" и о неисполнении обязанностей по контролю ее закупок. "Ригас сатиксме" и ее структуры отвечают за весь общественный транспорт в Риге, все маршрутки и почти все парковки в городе.

5 апреля министр охраны природы и регионального развития отстранил Ушакова о должности мэра Риги за ряд нарушений который он совершил как мэр и как акционер "Ригкас сатиксме". В частности, его обвинили в нарушениях в оформлении документов о расходовании средств городского бюджета.