Премьер Италии рассказал, что всякий раз грустит из-за продления санкций против РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии в четверг рассказал, что всякий раз расстраивается из-за очередного продления санкций ЕС против России.

"Каждый раз, когда мы приближаемся к сроку истечений санкций, мне всегда грустно, потому что продление санкций - это не та цель, которую я желаю себе, Италии и российским друзьям", - сказал Джузеппе Конте в четверг на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров.

Он отметил, что для шагов вперёд, нужно создать условия для климата взаимного доверия.

По словам премьера, Италия, хоть и не вовлечена непосредственно в работу "нормандской четвёрки", но всегда призывает к диалогу.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что не видит непреодолимых препятствий для восстановления отношений с Евросоюзом. "Многое будет зависеть от наших европейских партнеров", - сказал президент РФ.

"Мы готовы проходить свою часть пути, если, конечно, не искусственно созданные трудности на этом пути будут перед нами стоять. Шансы всегда есть. Перспективы всегда есть. Мы естественные партнёры в целом ряде областей", - сказал Путин.