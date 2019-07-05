Генпрокуратура Украины попросила арестовать имущество экс-президента Ющенко

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Следователь Генеральной прокуратуры Украины просит суд арестовать имущество третьего президента страны Виктора Ющенко, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, об аресте имущества Ющенко просят по делу, в рамках которого его подозревают в помощи следующему президенту страны Виктору Януковичу в завладении правительственной резиденцией "Межигорье". Он добавил, что ходатайство о наложении ареста передано в суд, но дата его рассмотрения пока не назначена.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура заподозрила Ющенко в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением - выведении резиденции "Межигорье" из госсобственности в 2007 году. В ведомстве отметили, что подозрение касается зданий резиденции, дома в селе Новые Петровцы (Киевская обл.) и земельных участков общей стоимостью 540 млн грн (1,323 млрд рублей).

Ющенко подтвердил факт вручения подозрения, но отверг эти обвинения и заявил, что дело имеет политический подтекст.