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Ющенко заподозрили в выведении резиденции в Межигорье из госсобственности

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Украины сообщила бывшему президенту Виктору Ющенко о подозрении по ст.191 ч.5 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса страны в деле о выведении резиденции Межигорье из госсобственности, утверждает народный депутат Украины Сергей Лещенко.

"Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году", - написал нардеп в своём Телеграме.

По его словам, Ющенко сделал это "в сговоре с (тогдашним премьером Виктором - ИФ) Януковичем", якобы целенаправленно переведя резиденцию в Межигорье в сферу ведения Кабмина Украаины, который "передал Межигорье в устав госпредприятия Надра Украины, а то - вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы".

"После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай", - отметил Лещенко, сообщив, что данное подозрение направлено Ющенко по почте.

Виктор Ющенко Украина

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