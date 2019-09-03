Украинские суды отказали в аресте имущества Ющенко

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Третий президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко сообщил в фейсбуке, что Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ Печерского суда Киева арестовать его имущество.

По его словам, прокуроры управления спецрасследований Генпрокуратуры обжаловали решение суда от 9 июля, отказавшегося по ходатайству Генпрокуратуры наложить арест на его имущество. Однако апелляционный суд в понедельник подтвердил решение нижестоящей инстанции.

Ющенко отметил, представители Генпрокуратуры параллельно подали еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции об аресте его имущества, однако в удовлетворении его также было отказано. Жалобу Генпрокуратуры на это решение апелляционный суд рассмотрит в конце сентября.

Бывшего президента Украины Ющенко подозревают в завладении комплексом зданий резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская область), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн (1,423 млрд рублей). Ющенко отвергает эти обвинения и говорит о политическом подтексте дела.

В июле Печерский суд Киева не удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Украины о наложении ареста на имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве Виктору Януковичу в завладении резиденцией Межигорье.