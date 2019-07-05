Известный в Молдавии бизнесмен рассказал о схемах коррумпирования Демпартии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Известный в Молдавии бизнесмен Дмитрий Чеботареску рассказал о схемах коррумпирования чиновников Демократической партии, находившейся у власти.

По его словам, дополнительную зарплату от Демпартии получали сотни человек из руководителей госучреждений, местных органов власти, правоохранительных органов и судебной системы. По словам Чеботареску, эти люди получали так называемую зарплату из барсетки, она была выше официальной зарплаты.

Бизнесмен отметил, что деньги на незаконные выплаты "поступали в партию от энергоресурсов, контрабанды, наркотиков, рейдерских атак и хищения фондов, бизнеса, монополии, преднамеренного банкротства государственных предприятий, фальсификации тендеров, шантажа бизнесменов".

Для этого создавались монополии, эксклюзивные условия для фаворитов, как предприятие по сбору металлолома "Metalferos", Национальная лотерея, энергоресурсы, автомобильное топливо. Кроме этого, люди из ДПМ также использовали банкротство государственных предприятий и их продажу за мизерные суммы "заинтересованным" лицам, только тоже из партии или связанным с партией, отмечает бизнесмен.



"Кроме того, бизнесменов шантажировали и трясли, чтобы заполнить государственный бюджет. На них давили все структуры, чтобы они платили дань. Некоторые подвергались такому сильному давлению, что доходили до отказа от бизнеса, а самые смелые даже могли оказаться за решеткой", - сказал Чеботареску.

Ранее в СМИ сообщалось, что деньги раздавал бывший генеральный секретарь Демпартии Константин Ботнарь, который был особо приближенным к лидеру этой партии Владимиру Плахотнюку. Он всегда ходил за ним, имея при себе барсетку. За это в политических кругах Молдавии Ботнаря назвали "Костя-барсетка". В минувшие выходные он подал в отставку с должности генсека Демпарти, но в отличие от Плахотнюка вернулся в Молдавию. Он является также депутатом парламента.

Дмитрий Чеботареску является известным бизнесменом и ресторатором. Он владеет долей в нескольких ресторанах Кишинева. Предприниматель баллотировался в качестве независимого кандидата в депутаты парламента по одному из одномандатных округов Кишинева. В парламент не прошел, но получил известность благодаря тому, что в своей избирательной кампании выступал за легализацию марихуаны.