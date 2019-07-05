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Известный в Молдавии бизнесмен рассказал о схемах коррумпирования Демпартии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Известный в Молдавии бизнесмен Дмитрий Чеботареску рассказал о схемах коррумпирования чиновников Демократической партии, находившейся у власти.

По его словам, дополнительную зарплату от Демпартии получали сотни человек из руководителей госучреждений, местных органов власти, правоохранительных органов и судебной системы. По словам Чеботареску, эти люди получали так называемую зарплату из барсетки, она была выше официальной зарплаты.

Бизнесмен отметил, что деньги на незаконные выплаты "поступали в партию от энергоресурсов, контрабанды, наркотиков, рейдерских атак и хищения фондов, бизнеса, монополии, преднамеренного банкротства государственных предприятий, фальсификации тендеров, шантажа бизнесменов".

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Для этого создавались монополии, эксклюзивные условия для фаворитов, как предприятие по сбору металлолома "Metalferos", Национальная лотерея, энергоресурсы, автомобильное топливо. Кроме этого, люди из ДПМ также использовали банкротство государственных предприятий и их продажу за мизерные суммы "заинтересованным" лицам, только тоже из партии или связанным с партией, отмечает бизнесмен.

"Кроме того, бизнесменов шантажировали и трясли, чтобы заполнить государственный бюджет. На них давили все структуры, чтобы они платили дань. Некоторые подвергались такому сильному давлению, что доходили до отказа от бизнеса, а самые смелые даже могли оказаться за решеткой", - сказал Чеботареску.

Ранее в СМИ сообщалось, что деньги раздавал бывший генеральный секретарь Демпартии Константин Ботнарь, который был особо приближенным к лидеру этой партии Владимиру Плахотнюку. Он всегда ходил за ним, имея при себе барсетку. За это в политических кругах Молдавии Ботнаря назвали "Костя-барсетка". В минувшие выходные он подал в отставку с должности генсека Демпарти, но в отличие от Плахотнюка вернулся в Молдавию. Он является также депутатом парламента.

Дмитрий Чеботареску является известным бизнесменом и ресторатором. Он владеет долей в нескольких ресторанах Кишинева. Предприниматель баллотировался в качестве независимого кандидата в депутаты парламента по одному из одномандатных округов Кишинева. В парламент не прошел, но получил известность благодаря тому, что в своей избирательной кампании выступал за легализацию марихуаны.

Молдавия Кишинев

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