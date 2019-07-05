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Бывший спикер парламента Молдавии объяснил, как купил квартиру Плахотнюка

По его словам, он давно снимал эту недвижимость и как раз собрал деньги, чтобы ее выкупить

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Бывший спикер парламента Молдавии и бывший зампредседателя Демократической партии Андриан Канду подтвердил, что купил квартиру у лидера этой партии Владимира Плахотнюка, который после смены власти уехал из страны. О том, что Плахотнюк начал распродавать имущество, днем ранее сообщили журналисты-расследователи проекта anticoruptie.md.

По словам Канду, он снимал эту недвижимость семь или восемь лет и указывал ее во всех декларациях. На вопрос, почему он решил выкупить квартиру именно сейчас, когда Плахотнюк покинул Молдавию, Канду ответил, что только сейчас сумел собрать нужную сумму, в том числе за счет продажи другой своей квартиры. По его словам, цена сделки составила 4 млн леев (200 тысяч евро).

Аnticoruptie.md обратило внимание, что Плахотнюк покинул Молдавию 14 июня, а 21 июня в кадастровом органе была зарегистрирована сделка по продаже всей недвижимости бизнесмена на улице Болгарская в центре Кишинева. Предметом сделки стала квартира площадью 235 м и несколько нежилых помещений площадью еще в почти 200 метров в элитном доме. Новым собственником этого имущества стал Канду, сумма сделки составила 2,6 млн леев (130 тысяч евро), следовало из документов. При этом, по оценка риэлтеров, жилплощадь в этом элитном доме стоит не менее 1500 евро за квадратный метр, отмечали журналисты.

В начале июля Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) в Молдавии арестовал недвижимость компаний Плахотнюка, в том числе отель Nobil в центре Кишинева, принадлежащий компании Finpar Invest SRL. Также были арестованы здание и активы компании General Media Group, в которых размещаются телеканалы Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3, а также радиостанции Publika FM и Muz FM.

Плахотнюк покинул Молдавию сразу после того, как его партия объявила о переходе в оппозицию. Неделю спустя он сложил с себя обязанности председателя Демократической партии.
Молдавия Владимир Плахотнюк

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