Бывший спикер парламента Молдавии объяснил, как купил квартиру Плахотнюка

По его словам, он давно снимал эту недвижимость и как раз собрал деньги, чтобы ее выкупить

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Бывший спикер парламента Молдавии и бывший зампредседателя Демократической партии Андриан Канду подтвердил, что купил квартиру у лидера этой партии Владимира Плахотнюка, который после смены власти уехал из страны. О том, что Плахотнюк начал распродавать имущество, днем ранее сообщили журналисты-расследователи проекта anticoruptie.md.

По словам Канду, он снимал эту недвижимость семь или восемь лет и указывал ее во всех декларациях. На вопрос, почему он решил выкупить квартиру именно сейчас, когда Плахотнюк покинул Молдавию, Канду ответил, что только сейчас сумел собрать нужную сумму, в том числе за счет продажи другой своей квартиры. По его словам, цена сделки составила 4 млн леев (200 тысяч евро).