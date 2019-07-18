Минобороны назвало фейком сообщения об участии российского спецназа в боях в Идлибе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Минобороны России отрицают участие в боевых действиях в сирийском Идлибе российских "сухопутных войск" и "специальных подразделений". В пресс-релизе ведомства эта информация названа "очередным фейком".

"Никаких российских "сухопутных войск" в Сирии не было и нет", - заявили в министерстве.

В Идлибе по периметру зоны деэскалации находятся только наблюдательные посты российской военной полиции, учрежденные по российско-турецкому соглашению 2017 года. На них россияне и их турецкие коллеги следят за соблюдением режимак прекращения огня, напомнили в Минобороны.

Ранее представитель оппозиционного "Национального фронт освобождения" Наджи Мустафа заявил, что Россия недавно перебросила спецназовцев на северо-запад Сирии, чтобы помочь увязшим войскам президента Башара Асада воевать с боевиками. По его словам, эти спецназовцы находятся на поле боя. Группировку "Национальный фронт освобождения" поддерживает Турция.