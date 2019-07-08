В Гонконге в ходе разгона акции протеста задержаны пять человек

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Гонконге по меньшей мере пять человек были задержаны во время разгона полицией акции протеста против поправок к закону об экстрадиции, сообщает RTHK.

По информации портала, протестующие перекрыли все шесть полос популярной торговой улицы Натан-роуд. В разгоне акции в районе Монг-Кок участвовали сотни полицейских, некоторые из которых были в защитном снаряжении. Полиция применяла дубинки.

Как отмечается, в результате столкновений пострадали десятки человек, их точное число не приводится.

Акция протеста против поправок к закону об экстрадиции возобновилась в воскресенье, 7 июля. Днем протестующие собрались в районе Чимсачёй (Цим-Ша-Цуй), популярном среди китайских туристов. Оттуда, по данным RTHK, участники акции переместились в район Монг-Кок, где перекрыли движение по Натан-роуд.

Жители Гонконга протестуют против поправок к закону об экстрадиции. Поправки дают гонконгским властям право выдавать подозреваемых в совершении преступлений материковому Китаю. В связи с массовыми протестами рассмотрение поправок было отложено.