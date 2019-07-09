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Власти Гонконга полностью отказались от спорных поправок к закону об экстрадиции

Глава администрации Гонконга заявила, что работа над законопроектом оказалась "совершенно провальной"

Власти Гонконга полностью отказались от спорных поправок к закону об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм назвала нежизнеспособным законопроект об экстрадиции, с которым были связаны протестные акции.

Во время пресс-конференции во вторник Лэм заявила, что у властей нет планов снова рассматривать законопроект, передает телеканал CNBC. По ее словам, работа над документом оказалась "совершенно провальной". Однако глава администрации Гонконга не объявляла об отзыве законопроекта.

Телеканал отмечает, что Лэм взяла на себя всю ответственность за беспорядки, которые происходили в последние недели в Гонконге.

Законопроект о поправках к закону об экстрадиции предусматривал право гонконгских властей выдавать подозреваемых в совершении преступлений материковому Китаю. Жители Гонконга вышли на массовые акции протеста, после чего власти отложили рассмотрение поправок. Однако активисты требовали полного отказа от законопроекта.

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Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикады
Гонконг

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