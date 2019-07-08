Двести националистов устроили в Киеве акцию против телемоста с Россией

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - У офиса президента Украины в Киеве в понедельник проходит акция протеста украинских националистов которые требуют от главы государства Владимира Зеленского "адекватного ответа" на подготовку телемоста между телеканалом NewsOne и российским телеканалом.

Как передает корреспондент "Интерфакса", у здания офиса президента собралось около 200 активистов партий "Правый сектор" (запрещена в РФ), "Национальный корпус" и ВО "Свобода". Активисты требуют, в частности, перекрыть границу с Россией, арестовать российский бизнес и "агентуру Кремля" на Украине.

Обстановка в районе офиса Зеленского спокойная, территорию охраняют несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

Украинский телеканал NewsOne планировал 12 июля провести телемост с каналом "Россия 24" (его вещание на Украине запрещено). Целью программы "Надо поговорить" называлось налаживание диалога между обыкновенными жителями России и Украины - без обсуждения политики. На Украине эту инициативу встретили враждебно, предложив даже провести в связи с этим экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Позже украинский телеканал принял решение отменить телемост с россиянами из-за угроз, поступавших журналистам и их родным.