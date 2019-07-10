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В ФРГ беженца из Ирака посадили пожизненно за изнасилование и убийство девочки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Германии приговорили к пожизненному заключению беженца из Ирака, который в прошлом году изнасиловал и убил 14-летнюю немку, сообщает в среду агентство Associated Press.

Это дело вызвало в стране широкой резонанс и спровоцировало массовые протесты.

В приговоре суд указал на особую тяжесть вины подсудимого. Такая формулировка указывает на то, что он, скорее всего, не сумеет воспользоваться возможностью условно-досрочного освобождения через 15 лет тюрьмы, что в германской судебной системе довольно распространено.

Суд установил, что в мае 2018 года в Висбадене 21-летний Али Башар изнасиловал и задушил 14-лeтнюю школьницу Cюзaнну Фельдман, а тело спрятал у железнодорожной насыпи, где его нашли две недели спустя. На Башара полиции указал 13-летний мальчик, живший с ним в одном центре для иммигрантов.

После убийства мужчина вместе с родственниками покинул Германию и вернулся в Ирак, однако ФРГ добилась его экстрадиции.

Башар признался в убийстве, но отрицал факт изнасилования. По его словам, он был знаком с погибшей и несколько раз встречался с ней, секс у них был по обоюдному согласию. После этого они якобы поссорились и девочка пригрозила оговорить его, сообщив в полицию об изнасиловании, после чего Башар набросился на нее и стал душить.

Убийство Фельдман в прошлом году спровоцировало массовые протесты сторонников германских ультраправых партий, в том числе "Альтернативы для Германии". Участники акций выступали против миграционной политики канцлера Ангелы Меркель.

Германия

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