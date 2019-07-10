В главном винодельческом регионе Грузии загорелись виноградники

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Кахетии - главном виноградарском регионе Грузии - в среду начался пожар в виноградниках, сообщил Первый канал Общественного вещателя республики.

Огонь охватил около 10 гектаров виноградных плантаций. Виноградники, на которых возник пожар, принадлежат нескольким частным лицам.

На тушение отправлены пожарно-спасательные бригады из Гурджаани, Кварели, Дедоплисцкаро и Телави.

Причина, вызвавшая возгорание, пока неизвестна.