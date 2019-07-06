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Геннадий Онищенко назвал себя спасителем грузинского виноделия

Геннадий Онищенко назвал себя спасителем грузинского виноделия
Геннадий Онищенко
Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU -Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, который ранее возглавлял Роспотребнадзор, заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас грузинское виноделие.

Об этом он заявил журналисту грузинской телекомпании "Рустави 2" в Люксембурге, где он в составе российской делегации участвует в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

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Онищенко ранее возглавлял Роспотребнадзор, в том числе, и в 2006 году, когда была введен запрет на поставки в РФ вина, минеральной воды, сельхозпродукции из Грузии.

Возвращаться на российский рынок эти товары стали лишь с 2013 года: сначала были допущены поставки вина и грузинского вина и минеральной воды, а затем сельхозпродуктов низкого карантинного риска, таких, как чай, орехи, лавровый лист, сухофрукты, к которым позже добавились практически все виды фруктов, цитрусовых, овощей и бахчевых.

После недавних массовых акций протеста в Тбилиси, поводом к которым стал приезд российской делегации для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), Москва ввела запрет на авиасообщение с Грузией, указав на небезопасность нахождения туристов в этой стране.

На просьбу прокомментировать нынешнее обострение отношений Москвы и Тбилиси Онищенко ответил, что вина за это лежит на грузинской стороне, так как именно грузинская оппозиция устроила провокацию. При этом он напомнил, что экономические санкции Россия не вводила, но в случае новых недружественных шагов соседнего государства российские власти могут пойти и на этот шаг: запретить ввоз товаров.

В конце июня Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за ввозом грузинских вин и других алкогольных напитков, так как их качество в динамике становится хуже. Вскоре после этого "Коммерсантъ" сообщил, что государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ.

Геннадий Онищенко Грузия

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