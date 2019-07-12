Анкара оставила в силе предложение о совместной с США группе по С-400

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Предложение турецкой стороны о формировании с США совместной группы по изучению вопроса об угрозах для самолетов F-35 со стороны получаемых Анкарой систем ПВО С-400 - в силе, заявил в пятницу министр обороны Турции Хулуси Акар.

По сообщению агентства Anadolu, эту мысль он озвучил в ходе телефонного разговора с и.о. главы Пентагона Марком Эспером.

"На переговорах с главой Пентагона Акар подчеркнул необходимость того, чтобы реализация проекта F-35 шла своим чередом. Хулуси Акар отметил, что предложение о формировании совместной рабочей группы по изучению возможного взаимного влияния F-35 и систем С-400 остается в силе", - пишет агентство.

Акар и Эспер также обсудили вопросы обеспечения Турции системами ПВО и ПРО дальнего радиуса действия, а также события в Сирии.

США выступали против покупки Турцией С-400 у России, полагая, что эти системы после начала работы на турецкой территории могут позволить РФ собрать ценные данные о характеристиках новейших американских самолетов F-35. В качестве одной из возможных ответных мер на покупку С-400 Вашингтон называл исключение Анкары из программы по производству F-35 и запрет на приобретение таких истребителей-бомбардировщиков.