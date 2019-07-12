Поиск

Министр обороны Турции объяснил Пентагону необходимость покупки С-400

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с и.о. главы Пентагона Марком Эспером объяснил, что решение Анкары купить у РФ системы ПВО С-400 продиктовано реалиями.

"Министр обороны Акар заявил своему американскому визави Эсперу, что Турция сталкивается с серьезными воздушными и ракетными угрозами, и покупка С-400 - это не выбор (сделанный Турцией - ИФ), а необходимость", - пишет в твиттере турецкое издание "Дейли Сабах".

Кроме того, турецкий министр отметил, что Анкара продолжает оценку предложений США по продаже комплексов Patriot.

Ранее сообщалось, что в Турцию прибыли несколько самолетов с компонентами российских систем ПВО С-400.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Турция США Пентагон С-400

Новости

Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Абхазии

Пентагон неоднократно отсрочил брифинг по поставкам С-400 в Турцию

Пентагон неоднократно отсрочил брифинг по поставкам С-400 в Турцию

Украина отказала в регистрации российским наблюдателям от ОБСЕ на выборах в Раду

Что произошло за день: пятница, 12 июля

В Анкару прилетели три самолета с компонентами С-400

Министр труда США ушел в отставку из-за секс-скандала финансиста Эпштейна

В Италии украинского бойца приговорили к 24 годам за смерть фотографа Роккелли в Донбассе

В МИД РФ заявили, что запрет США на инвестиции в Россию обездолит американских пенсионеров

Google признался в прослушке голосовых запросов пользователей

Google признался в прослушке голосовых запросов пользователей

Турция получила первую партию С-400 из России

Турция получила первую партию С-400 из России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');