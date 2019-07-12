Министр обороны Турции объяснил Пентагону необходимость покупки С-400

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с и.о. главы Пентагона Марком Эспером объяснил, что решение Анкары купить у РФ системы ПВО С-400 продиктовано реалиями.

"Министр обороны Акар заявил своему американскому визави Эсперу, что Турция сталкивается с серьезными воздушными и ракетными угрозами, и покупка С-400 - это не выбор (сделанный Турцией - ИФ), а необходимость", - пишет в твиттере турецкое издание "Дейли Сабах".

Кроме того, турецкий министр отметил, что Анкара продолжает оценку предложений США по продаже комплексов Patriot.

Ранее сообщалось, что в Турцию прибыли несколько самолетов с компонентами российских систем ПВО С-400.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.