Четвертый самолет с компонентами С-400 прибыл из России в Турцию

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Четвертый российский самолет с компонентами систем ПВО С-400 в субботу утром приземлился в Турции, сообщило турецкое телевидение.

Он прибыл на авиабазу "Мюртед" под Анкарой.

В течение субботы ожидается дальнейшее прибытие в Турцию самолетов с элементами С-400.

Накануне в Турцию были доставлены первые партии компонентов С-400. Всего в пятницу в Турцию прибыли три российских самолета с соответствующим грузом.

12 июля турецкий министр обороны Хулуси Акар рассказал, что одновременно с процессом поставки С-400 в России и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

США выступают против этой сделки, так как считают, что С-400 в Турции могут позволить России получить данные о характеристиках истребителей-бомбардировщиков F-35.