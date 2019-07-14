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В Париже в День взятия Бастилии задержали 152 человека

В Париже в День взятия Бастилии задержали 152 человека
Полицейские возле баррикад перед Триумфальной аркой во время столкновений с протестующими
Фото: Reuters

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Полиция задержала 152 человека вблизи места проведения парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже, сообщает в воскресенье телеканал BFM TV.

Телеканал не указывает, относились ли задержанные к каким-либо организациям, однако ранее сообщалось, что сторонники движения "желтые жилеты" вступали в Париже в стычки с полицией.

В большинстве случаев причиной задержания стала организация незаявленной демонстрации, насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также порча государственной собственности и ношение запрещенного оружия, сообщает BFM TV.

В миреПариж встретил День взятия Бастилии парадомПариж встретил День взятия Бастилии парадомЧитать подробнее

В воскресенье в Париже на Елисейских полях прошел военный парад в честь национального праздника - Дня взятия Бастилии. На праздник были приглашены европейские лидеры, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель.

Присоединившиеся к зрителям парада в Париже по случаю Дня взятия Бастилии "желтые жилеты" освистали открывавшего торжества президента Франции Эммануэля Макрона, когда он ехал в открытом автомобиле по Елисейским полям к площади Конкорд.

На этот раз участники протестного движения не надели своих светоотражающих жилетов, чтобы не провоцировать раньше времени полицию, запретившую их манифестации в кварталах, где проходят празднества, и пришли с желтыми воздушными шарами.

Полиция утром перед началом праздничной церемонии задержала близ Елисейских полей известных активистов движения "желтых жилетов" Эрика Друэ и Жерома Родригеса.

14 июля во Франции отмечается национальный праздник, который связан с Великой французской революцией, а именно с днем взятия парижской крепости Бастилия в 1789 году. Постановление о празднике было принято 6 июля 1880 года.

Франция Париж День взятия Бастилии

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