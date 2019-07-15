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Москалькова сообщила о намерении радикалов давить на суд по делу Вышинского

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова опасается провокаций во время рассмотрения судом на Украине дела журналиста Кирилла Вышинского.

"В связи с назначенным на завтра рассмотрением в суде дела о возможной замене меры пресечения К.Вышинскому мне стало известно об угрозах провокаций и попытках давления на судебные органы Украины со стороны радикально настроенных граждан", - говорится в заявлении Москальковой.

Она призвала "все конструктивные силы гражданского общества выступить против провокаций в поддержку справедливости и правды в отношении Кирилла".

Глава портала РИА "Новости-Украина" Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины, перевезли в Херсон, где 17 мая горсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

После этого Херсонский суд несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения. В настоящее время в Киеве проходят заседания суда по делу Вышинского.

В России дело Вышинского считают политическим и требуют немедленного освобождения журналиста. Во время "прямой линии" 7 июня 2018 года президент России Владимир Путин сказал, что Вышинский арестован за профессиональную деятельность и Россия будет добиваться его освобождения, "в том числе и под давлением международных организаций".

Кирилл Вышинский Украина РИА-Новости Украина Татьяна Москалькова

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