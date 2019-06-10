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Замминистра связи упрекнул журналистов в недостаточной поддержке Вышинского

Проявление солидарности вокруг недавно задержанного Ивана Голунова хорошо сказывается на имидже России, считает Алексей Волин

Замминистра связи упрекнул журналистов в недостаточной поддержке Вышинского
Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в Херсонском апелляционном суде
Фото: ТАСС, Алексей Проляков

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Министерстве связи рады, что журналисты консолидировались вокруг дела корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, но сожалеют, что этого не было сделано в деле арестованного на Украине руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Волин.

По его оценке, ситуация с Голуновым, которого задержали 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, не влияет на имидж России. В этом деле "ни у одной из сторон нет окончательной ясности", отметил чиновник. Ситуация с его делом требует "публичного и гласного решения", сказал Волин.

"Если говорить про облик медиарынка Российской Федерации, то мы видим, что российские журналисты проявили высокий уровень солидарности и взаимной поддержки. Такие вещи, как солидарность и взаимная поддержка, формируют положительный облик Российской Федерации", - добавил замминистра.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. В полиции заявили, что при нем обнаружили метилэфедрон, а дома при обыске - еще наркотики и весы. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест на два месяца.

Голунов отрицает вину и утверждает, что наркотики ему подбросили. Свое преследование он связал с публикациями о работе похоронного бизнеса, в связи с которыми он раньше получал угрозы. Адвокаты журналиста допускают, что наркотики ему могли подбросить. Первые анализы дали отрицательный результат на наличие наркотиков в организме Голунова.

С 8 июня в Москве проходят пикеты в поддержку Голунова. Участники акции требуют его освободить и заявляют о его невиновности. Пикеты проходят у здания ГУ МВД Москвы по адресу Петровка, 38, а также в субботу акции проходили у Никулинского суда, который решал вопрос о мере пресечения. В поддержку Голунова выступили многие журналисты, блогеры и деятели культуры.

Независимый профсоюз журналистов указал на нестыковках в информации полиции по этому делу, потребовал освободить журналиста и провести проверку в отношении полицейских. Совет по правам человека при президенте призвал проверить законость задержания журналиста. Деловые издания "Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК 10 июня впервые вышли с первыми полосами, оформленными в едином стиле, со слоганом "Я/Мы Иван Голунов". В Москве и Петербурге весь тираж "Ведомостей" и "Коммерсанта" раскупили к середине дня.

Руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года в Киеве и обвинили в государственной измене. С тех пор он находится под арестом в Херсоне. Суд над ним начался в Киеве в марте 2019 года. В начале мая Подольский суд Киева в очередной раз продлил ему арест до 22 июля. Обвинения в свой адрес журналист отрицает. В Москве его преследование считают политически мотивированным.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Иван Голунов Москва МВД Медуза Минсвязи Алексей Волин Кирилл Вышинский Украина Киев Херсон

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