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Во Франции задержаны 282 болельщика, отмечавшие выход Алжира в финал Африканского кубка наций

Фанаты устроили беспорядки в Париже, Марселе и Лионе

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В нескольких городах Франции до утра понедельника продолжались беспорядки с участием футбольных болельщиков, которые отмечали выход сборной Алжира в финал Африканского кубка наций. На утро 15 июля МВД сообщило о задержании 282 фанатов, 249 из них пока остаются под стражей, передает BFMTV.

14 июля футболисты из Алжира обыграли сборную Нигерии в полуфинале со счетом 2:1. После этого фанаты вышли на улицц Марселя, Парижа и Лиона и начали пускать петарды, залезать на фонари с флагами Алжира и поджигать урны и автомобили. В Марселе болельщики забрасывали полицейских камнями, бутылками и другими предметами, в Париже полиция применяла против празднующих слезоточивый газ.

Остающиеся в полиции задержанные обвиняются в неповиновении требованиям полиции и действиях, создающих угрозу для жизни окружающих.

В минувший четверг, после того как сборная Алжира прошла в полуфинал, ее болельщики устроили беспорядки на Елисейских полях. Они устроили погромы и разграбили ряд магазинов.

Алжир Франция Нигерия Париж Марсель Лион МВД

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