Канадский "Всемирный конгресс украинцев" стал нежелательным в России

Минюст внес организацию в соответствующий перечень

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минюст России признал деятельность канадской организации "Всемирный конгресс украинцев" нежелательной на территории России, ее включили в соответствующий перечень. Об этом сообщил глава департамента организации и контроля министерства Андрей Чумаков.

На 16:20 среды в списке нежелательных НПО на сайте ведомства "Всемирный конгресс украинцев" еще не фигурировал. В списке на тот момент было 16 организаций. Последним, 27 июня 2019 года, туда была внесен американский фонд "Свободная Россия" (Free Russia Foundation).

Генпрокуратура 11 июля признала эту организацию нежелательной, поскольку ее деятельность угрожает "основам конституционного строя и безопасности России". Ее включили в перечень Минюста на основании этого решения и в соответствии с законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" .

Организация была создана в 1967 году в Нью-Йорке под названием "Всемирный конгресс свободных украинцев" (The World Congress of Free Ukrainians). В 1993 году ее название поменяли на нынешнее. В 2014-2015 годах конгресс направлял наблюдателей на парламентские и президентские выборы на Украине. В 2015 году Совет Федерации включил эту организацию в "патриотический стоп-лист".



Комментируя решение российской Генпрокуратуры, замглавы МИД Украины Егор Божок напомнил, что Всемирный конгресс украинцев занимается поддержкой украинской идентичности и помогает украинским военнослужащим, в том числе раненым.