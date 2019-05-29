МИД РФ прокомментировал сообщения о боснийке в видео с бывшим вице-канцлером Австрии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Скандал с русскоговорящей девушкой, который спровоцировал отставку правительства Австрии, свидетельствует о том, что русофобия в Европе по-прежнему в моде, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается вопроса про русскоговорящую боснийскую студентку, я думаю, здесь всем все понятно. Русофобия сейчас в моде, за нее можно получить какие-то позитивные дивиденды от старших братьев. И списывать все на русских по принципу, который Тереза Мэй огласила в свое время - "хайли лайкли" (highly likely - с высокой степенью вероятности - ИФ). Это очень модно", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду по итогам переговоров со своим словенским коллегой.

"Показательно, что свободные средства массовой информации на Западе активно подхватили версию о русском происхождении этой девушки. Впоследствии стали, правда, говорить русскоговорящая, и регулярно напоминали об этом. Сейчас, когда прояснилось боснийское происхождение студентки, почему то об этом мало сообщают, если вообще сообщают", - рассказал он.

Он призвал представителей СМИ всегда быть объективными, писать обо всем, "что происходит на самом деле".

Ранее австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что девушка, фигурировавшая на видеозаписи, которая спровоцировала политический скандал в Австрии, оказалась боснийской студенткой.

Роковая встреча на вилле

17 мая немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую в СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

На этой встрече также присутствовал глава парламентской фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йохан Гуденус.

По информации Kronen Zeitung, претендентку на роль богатой россиянки, авторы видео тщательно выбирали на основе информации о личной жизни Штрахе. За участие в создании видеозаписи она получала около 7 тыс. евро в сутки.

Отмечается, что еще до встречи на вилле, она несколько раз встречалась с Гуденусом, занимавшим тогда пост вице-мэра Вены, якобы с целью приобрести участок для охоты и "сумела завоевать его доверие".

На встрече боснийская студентка продемонстрировала знания в области сельского хозяйства и лесничества, что усыпило бдительность политика.

В ходе встречи авторы видео прослушивали разговор девушки со Штрахе и Гуденусом и делали ей подсказки. Издание отмечает, что мотивами, побудившими авторов, снять видеоролик, стали "личная месть и глубокое неприятие либеральной политики".

27 мая правительству канцлера Австрии Себастьяна Курца парламент выразил вотум недоверия в результате скандала вокруг Штрахе.

Правительство Курца было сформировано силами Австрийской народной партии (АНП), которую он возглавляет, и правой Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой был Штрахе.