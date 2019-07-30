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Французский спортсмен вновь попробует пересечь Ла-Манш на реактивном флайборде

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Французский спортсмен Фрэнки Запата планирует во второй раз попробовать пересечь Ла-Манш на реактивной платформе собственного изобретения, названной флайбордом, сообщают местные СМИ.

Запата намерен предпринять очередную попытку 4 августа. Как и в предыдущий раз, спортсмен будет стартовать с пляжа Сангат, расположенного в департаменте Па-де-Кале. Согласно плану, он должен будет преодолеть 35 км и прибыть в бухту Святой Маргариты около британского порта Дувр.

Первую попытку спортсмен предпринял 25 июля. Однако он упал в воду, потеряв равновесие, когда пытался приземлиться на судно, чтобы дозаправиться.

По словам организаторов, в этот раз они намерены использовать более крупное судно в качестве места для дозаправки. По их мнению, это должно позволить минимизировать трудности при посадке на судно.

Фрэнки Запата - спортсмен, победитель первенства Европы и мира по джет-ски. Он получил широкую известность во Франции, когда ранее в июле принял участие в параде по случаю Дня взятия Бастилии. Тогда он пролетел над Елисейскими полями с винтовкой в руках.

Flyboard Air оснащен четырьмя 250-сильными реактивными двигателями. Они питаются авиационным керосином из бака на 20 литров, который находится в ранце за спиной пилота. Управляется реактивная платформа наклонами и пультом управления в руках пилота. Устойчивость флайборду придают гироскопы, работающие от независимых аккумуляторов. Платформа может развить скорость 140 км/ч. Минобороны Франции изучает возможность использования этой платформы в военных целях.

Франция Фрэнки Запата

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