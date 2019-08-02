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Что случилось этой ночью: пятница, 2 августа

Выход США из ДРСМД, авария под Ставрополем и новые санкции за Солсбери

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Горбачев, подписавший ДРСМД, прокомментировал прекращение его действия. Бывший президент СССР ждет новой гонки вооружений. С сегодняшнего дня США вышли из договора.

– Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против России за инцидент в Солсбери. Подробности ограничений, которые затронут Россию, пока неизвестны. Ожидается, что они смогут сдержать распространение химического оружия в Европе.

– Консерваторы едва не лишились большинства в британском парламенте. Теперь премьер-министру Джонсону будет сложнее отстоять план "жесткого" выхода из Евросоюза. У правящей коалиции есть перевес только в один голос.

– Пять человек погибли в аварии под Ставрополем. Столкнулись автобус и грузовик. Предположительно, авария произошла из-за усталости водителя автобуса.

– Тульский "Арсенал" крупно проиграл "Нефтчи" и выбыл из еврокубков. Это второе поражение "Арсенала" в еврокубках из двух матчей, в которых он принял участие за свою историю.

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