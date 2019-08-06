Вильнюс потребовал от Евросоюза непризнания российских паспортов жителей Донбасса

Ранее о непризнании таких паспортов заявил МИД Эстонии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - МИД Литвы приложит усилия к тому, чтобы Евросоюз отказался признавать российские паспорта, которые выдают в упрощенном порядке жителям районов Донбасса, неподконтрольных Киеву. Если этого добиться не получится, Вильнюс примет односторонние меры, сообщили BNS в пресс-службе МИД.

Сейчас литовские дипломаты участвуют в подготовке координированного ответа на уровне ЕС "на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в сообщении министерства. В Брюсселе продолжаются дискуссии по поиску способов, "как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС по непризнанию таких паспортов".

"Мы придерживаемся позиции о том, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие вехи, все члены ЕС на основе общего подхода и едино не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры", - пообещали в Вильнюсе.

МИД Эстонии 5 августа принял решение не признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля в случае, если жители этих областей не были ранее гражданами России. Ранее Эстония объясила о непризнании паспортов граждан РФ, выданных жителям Крыма и Севастополя после 18 марта 2014 года при условии, что обладатель паспорта ранее не был гражданином России.