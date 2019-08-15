Болтон назвал ракетные пуски Северной Кореи опасными для США и союзников

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Последний пуск баллистической ракеты, осуществленный КНДР, является нарушением резолюций СБ ООН и представляет угрозу безопасности Южной Кореи, Японии и размещенных в Азии американских военных, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Последняя испытанная ракета, которую мы определили как KN 23, по нашему мнению, по своим параметрам дальности полета может, вероятно, поражать цели на всей территории Южной Кореи и части территории Японии. Это, конечно, угрожает и нашим силам, размещенным там", - сказал он в интервью "Голосу Америки".

В то же время Болтон сказал, что, хотя испытания Северной Кореей баллистических ракет малой дальности противоречат резолюциям СБ ООН, они не нарушают обещаний северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту Дональду Трампу на первом саммите США-КНДР в Сингапуре.

Ранее министр обороны США Марк Эспер пояснил журналистам, что США все же отдают приоритет дипломатическому решению северокорейской проблемы, поэтому избегают жесткой реакции на ракетные пуски Пхеньяна из опасений, что это может навредить переговорному процессу.

Болтон коснулся перспектив диалога с Севером, выразив надежду, что переговоры на рабочем уровне "скоро возобновятся".

"У нас не было действительно никаких предметных переговоров на рабочем уровне с Северной Кореей с тех пор, как президент встретился с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между двумя Кореями",- сказал он.

10 августа Северная Корея провела пятый пуск ракет за последние две недели.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что получил послание от лидера КНДР Ким Чен Ына. В нем он якобы заявил, что "сам не был рад недавним пускам ракет в КНДР".

В этом письме, как и после прошлых испытаний, говорилось, что запуски ракет - это ответ Северной Кореи на совместные учения США и Южной Кореи.