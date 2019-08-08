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Что случилось этой ночью: четверг, 8 августа

Политический кризис в Киргизии, крупное ДТП с туристами под Новороссийском

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Штурм дома бывшего президента Киргизии. Киргизский спецназ не смог задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который избегает уголовной ответственности у себя дома. Президент Жээнбеков созвал совет безопасности и решает, как быть.

– Столкновение автобуса и внедорожника под Новороссийском. Автобус и внедорожник упали с обрыва. Трое погибших и более 40 пострадавших.

– Россия создаст резервный процессинговый центр на случай санкций. Процессинговый центр на мощностях одного из банков позволит сохранить платежную систему страны в экстренной ситуации. Центробанк начал переговоры с участниками финансового рынка.

– Samsung презентовал новый флагман. Пользователей хотят порадовать возможностями 3D-моделирования и фокусировкой звукозаписи. Сервисы Samsung сильно интегрируют с Windows и сервисами Microsoft.

– "Краснодар" уступил "Порту" в Лиге чемпионов. Португальский клуб забил гол на исходе второго тайма.

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