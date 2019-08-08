Столкновение автобуса и внедорожника под Новороссийском. Главное

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Три человека погибли в среду вечером при столкновении туристического автобуса Hyundai и внедорожника Volkswagen Touareg. Все трое погибших, женщина и два ребенка, были пассажирами Volkswagen.

Столкновение произошло на 16 километре трассы "Новороссийск - Керчь" в районе поселка Верхнебаканский около 22:20 по московскому времени. Автобус и внедорожник упали с десятиметрового обрыва.

В результате аварии, по данным администрации Новороссийска, пострадали 44 человека, 12 из них дети. Сейчас они находятся в городской больнице №1. Пятеро из пострадавших в тяжелом состоянии, троих человек перевозят на реанимобилях в Краснодар. В автобусе находился 41 человек (39 пассажиров, водитель и экскурсовод) и 4 человека в легковом автомобиле, всего 45 человек.

Погибших удалось опознать. Все они – туристы из Челябинска. Пассажиры автобуса также приехали из разных регионов России: Краснодарского края, Московской области, Удмуртии и других.

Пострадавших пассажиров автобуса разместили во временном пункте в поселке Верхнебаканский.

После аварии региональные власти организовали "горячую линию" по телефону 8(861)268-64-40.

Автобус принадлежит анапскому санаторию "Эллада", однако среди пассажиров не было гостей этого санатория.

По предварительной версии МЧС, автобус упал из-за столкновения с внедорожником. Водитель автобуса выжил и прошел медицинское освидетельствование. Эксперты не обнаружили в его крови алкоголь. Также водитель прошел перед рейсом осмотр в санатории "Эллада" и был готов работать. Сотрудники МВД не стали его задерживать. Водитель Volkswagen находится в тяжелом состоянии.